Уникальные кадры из галереи и подземных туннелей мечети Айя-Софья в Стамбуле

Галереи и подземные туннели Айя-Софьи, которую многие называют «Восьмым чудом света», сняли с дрона. Так близко детали культового архитектурного шедевра вы еще не видели. В 1934 года Айя-Софью превратили в музей. Но в 2020 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о возвращении ей статуса мечети. #trtнарусском #айясофья #стамбул #мечеть #турция #музей #шедевр #путешествие #трт #новости #галерея