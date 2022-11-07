60 тыс. бегунов приняли участие в Стамбульском марафоне

В Стамбуле прошел 44-ый по счету марафон, в котором приняли участие 60 тыс. бегунов, среди них 56 профессиональных спортсменов. Это единственный в мире ежегодный трансконтинентальный забег на марафонскую дистанцию 42,195 км. Победителями стали кенийский легкоатлет Роберт Кипкембой и спортсменка из Эфиопии Сешале Даласа. Обладатели первого места получили приз в размере $20 тысяч. #trtнарусском #Турция #Стамбул #Стамбульскиймарафон #забег #бег #марафон #трт #новости