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Польша отгородилась от России колючей проволокой
В Польше начали возводить забор из колючей проволоки на границе с Калининградской областью РФ. Решение принял министр обороны Мариуш Блащак после новости об открытии рейсов с Ближнего Востока и Северной Африки в Калининград. Стена будет состоять из трех рядов колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной 3 метра. #trtнарусском #польша #россия #граница #забор #колючаяпроволока #калининград #трт #новости
Польша отгородилась от России колючей проволокой / Others
7 ноября 2022 г.
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