ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
ПВО в обмен на минералы
США получают эксклюзивный доступ к украинским полезным ископаемым взамен на обещание «работать над» системами противовоздушной обороны для Украины
ПВО в обмен на минералы
Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Reuters
3 мая 2025 г.

Украина готова начать с 30-дневного перемирия, но требует более эффективной ПВО, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.

В заявлении администрации президента Украины сообщается, что Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом системы ПВО и санкции против России на полях похоронной церемонии папы Франциска. По его словам, эта встреча стала «лучшей из всех, что у них были».

Зеленский объявил, что оба президента согласились, что 30-дневное перемирие между Киевом и Москвой станет «правильным первым шагом» к завершению войны в Украине. Он отметил, что поднимал вопрос санкций на импровизированной встрече на прошлой неделе, и «ответ Трампа на этот вопрос был очень сильным», хотя конкретику не раскрыл.

Сделка по критически важным полезным ископаемым, подписанная странами в среду, названа Зеленским взаимовыгодной: «Это позволит Украине защищать будущие инвестиции США, а также нашу территорию и людей».

По соглашению, активно продвигаемому Трампом, США получают преимущественный доступ к новым договорам по украинским полезным ископаемым и возможность инвестирования в восстановление Украины.

«Мы готовы, чтобы системы ПВО стали вкладом (в фонд). Я сказал ему о числе (систем, которые нам нужны) - он сказал, что будут работать над этим, (что) это не бесплатно», — подчеркнул Зеленский важность более эффективной противовздушной обороны.

Соглашение достигнуто на фоне растущего разочарования США неспособностью Москвы и Киева продвинуться в переговорном процессе. Москва предложила трехдневное перемирие на 9 мая, когда Россия отмечает День Победы, однако Зеленский заявил о готовности к 30-дневному перемирию.

Также, по его словам, Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве на параде Победы 9 мая. «Мы не можем быть ответственными за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они отвечают за вашу безопасность, и поэтому мы не дадим вам никаких гарантий».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us