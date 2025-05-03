Украина готова начать с 30-дневного перемирия, но требует более эффективной ПВО, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.

В заявлении администрации президента Украины сообщается, что Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом системы ПВО и санкции против России на полях похоронной церемонии папы Франциска. По его словам, эта встреча стала «лучшей из всех, что у них были».

Зеленский объявил, что оба президента согласились, что 30-дневное перемирие между Киевом и Москвой станет «правильным первым шагом» к завершению войны в Украине. Он отметил, что поднимал вопрос санкций на импровизированной встрече на прошлой неделе, и «ответ Трампа на этот вопрос был очень сильным», хотя конкретику не раскрыл.

Сделка по критически важным полезным ископаемым, подписанная странами в среду, названа Зеленским взаимовыгодной: «Это позволит Украине защищать будущие инвестиции США, а также нашу территорию и людей».

По соглашению, активно продвигаемому Трампом, США получают преимущественный доступ к новым договорам по украинским полезным ископаемым и возможность инвестирования в восстановление Украины.

«Мы готовы, чтобы системы ПВО стали вкладом (в фонд). Я сказал ему о числе (систем, которые нам нужны) - он сказал, что будут работать над этим, (что) это не бесплатно», — подчеркнул Зеленский важность более эффективной противовздушной обороны.

Соглашение достигнуто на фоне растущего разочарования США неспособностью Москвы и Киева продвинуться в переговорном процессе. Москва предложила трехдневное перемирие на 9 мая, когда Россия отмечает День Победы, однако Зеленский заявил о готовности к 30-дневному перемирию.

Также, по его словам, Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве на параде Победы 9 мая. «Мы не можем быть ответственными за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они отвечают за вашу безопасность, и поэтому мы не дадим вам никаких гарантий».