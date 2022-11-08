Сербия спешно обдумывает возможность вернуть себе контрольный пакет акций крупнейшей нефтяной компании страны «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), который сейчас принадлежит российской «Газпромнефти» для защиты от воздействия антироссийских санкций. Об этом в интервью газете Financial Times заявил президент Сербии Александр Вучич. Доля «Газпром нефти» в NIS составляет 65,15%.

По словам Вучича, власти Сербии разрабатывают и другие инициативы, направленные на диверсификацию источников энергии, чтобы уменьшить зависимость от России. В частности, речь идет о расширении сотрудничества с Венгрией. «Это безумие, что мы не подумали о создании общей инфраструктуры раньше», — заявил сербский лидер, отметив, что война в Украине изменила привычный ход вещей.

«Поэтому мы торопимся», — подчеркнул он.

Вучич уже провел переговоры на эту тему с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который пообещал поставлять сербам газ, пока это будет возможно. В то же время стороны договорились о строительстве нефтепровода, который позволит Белграду получать нефть российской марки Urals из нефтепровода «Дружба».

Три источника, знакомые с ситуацией, рассказали FT, что правительство Сербии и крупнейшая венгерская энергокомпания MOL вели переговоры о покупке контрольного пакета акций NIS у «Газпромнефти», однако они зашли в тупик.

Ранее Вучич заявил, что Белград будет тратить по €2 млрд в год на модернизацию энергетической инфраструктуры, включая создание связей с Болгарией, Румынией, Северной Македонией и, возможно, Черногорией.

В последние годы Сербия импортировала весь свой газ и половину от всей поставляемой в страну нефти из России, отмечает FT. Это ставит страну в сложное положение, поскольку нефть поступает в Сербию в основном по трубопроводу из Хорватии, но «в будущем это едва ли станет возможным из-за санкций», заявлял ранее представитель правительства страны Золтан Ковач. Речь идет о санкциях ЕС, которые препятствуют морским перевозкам нефти из России. Ограничения вступят в силу в декабре. Издание отмечает, что из-за этого поставки российской нефти в Сербию через Хорватию станут невозможны.

Пока заводы NIS работают в обычном режиме, поскольку их переориентировали на переработку нефти из Ирака и других стран. Кроме того, ЕС сделал для Сербии исключение, освободив ее от санкций, наложенных на бизнес с российским участием. Похожим образом Венгрии удалось избежать необходимости выполнять предписание Евросоюза о потолке цен на газ из России.

В беседе с FT Вучич выразил опасения, что против российских компаний в будущем могут ввести новые санкции, в связи с чем Белграду следует заранее найти альтернативные источники нефти и газа. С января по июль 2022 года объем российского экспорта в Сербию достиг $1,7 млрд. Этот показатель оказался вдвое выше, чем за первую половину 2021 года, и максимальным по крайней мере за последние четыре года.

В апреле вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович сообщила, что власти Сербии рассчитывают с сентября 2023 года получать сжиженный природный газ (СПГ) из Греции, а природный газ из Азербайджана, что позволит стране снизить зависимость от поставок российского топлива.

В сентябре Вучич заявлял, что введение потолка цен на газ грозит отключением Евросоюза от российского газа, в результате чего Европа может замерзнуть. В этом же месяце он отметил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая — «полярной». Сербский президент также сказал, что не понимает, каким образом ЕС собирается ограничить цены на российский газ. По его словам, остальные меры по преодолению энергетического кризиса являются «разумными».