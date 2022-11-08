БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Сербия спешно пытается снизить зависимость от российских энергоресурсов
В Белграде разрабатывают инициативы, направленные на диверсификацию источников энергии, чтобы уменьшить зависимость от России
Сербия спешно пытается снизить зависимость от российских энергоресурсов
Фото: FT / Others
8 ноября 2022 г.

Сербия спешно обдумывает возможность вернуть себе контрольный пакет акций крупнейшей нефтяной компании страны «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), который сейчас принадлежит российской «Газпромнефти» для защиты от воздействия антироссийских санкций. Об этом в интервью газете Financial Times заявил президент Сербии Александр Вучич. Доля «Газпром нефти» в NIS составляет 65,15%.

По словам Вучича, власти Сербии разрабатывают и другие инициативы, направленные на диверсификацию источников энергии, чтобы уменьшить зависимость от России. В частности, речь идет о расширении сотрудничества с Венгрией. «Это безумие, что мы не подумали о создании общей инфраструктуры раньше», — заявил сербский лидер, отметив, что война в Украине изменила привычный ход вещей.

«Поэтому мы торопимся», — подчеркнул он.

Вучич уже провел переговоры на эту тему с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который пообещал поставлять сербам газ, пока это будет возможно. В то же время стороны договорились о строительстве нефтепровода, который позволит Белграду получать нефть российской марки Urals из нефтепровода «Дружба».

Три источника, знакомые с ситуацией, рассказали FT, что правительство Сербии и крупнейшая венгерская энергокомпания MOL вели переговоры о покупке контрольного пакета акций NIS у «Газпромнефти», однако они зашли в тупик.

Ранее Вучич заявил, что Белград будет тратить по €2 млрд в год на модернизацию энергетической инфраструктуры, включая создание связей с Болгарией, Румынией, Северной Македонией и, возможно, Черногорией.

В последние годы Сербия импортировала весь свой газ и половину от всей поставляемой в страну нефти из России, отмечает FT. Это ставит страну в сложное положение, поскольку нефть поступает в Сербию в основном по трубопроводу из Хорватии, но «в будущем это едва ли станет возможным из-за санкций», заявлял ранее представитель правительства страны Золтан Ковач. Речь идет о санкциях ЕС, которые препятствуют морским перевозкам нефти из России. Ограничения вступят в силу в декабре. Издание отмечает, что из-за этого поставки российской нефти в Сербию через Хорватию станут невозможны.

Пока заводы NIS работают в обычном режиме, поскольку их переориентировали на переработку нефти из Ирака и других стран. Кроме того, ЕС сделал для Сербии исключение, освободив ее от санкций, наложенных на бизнес с российским участием. Похожим образом Венгрии удалось избежать необходимости выполнять предписание Евросоюза о потолке цен на газ из России.

В беседе с FT Вучич выразил опасения, что против российских компаний в будущем могут ввести новые санкции, в связи с чем Белграду следует заранее найти альтернативные источники нефти и газа. С января по июль 2022 года объем российского экспорта в Сербию достиг $1,7 млрд. Этот показатель оказался вдвое выше, чем за первую половину 2021 года, и максимальным по крайней мере за последние четыре года.

В апреле вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович сообщила, что власти Сербии рассчитывают с сентября 2023 года получать сжиженный природный газ (СПГ) из Греции, а природный газ из Азербайджана, что позволит стране снизить зависимость от поставок российского топлива.

В сентябре Вучич заявлял, что введение потолка цен на газ грозит отключением Евросоюза от российского газа, в результате чего Европа может замерзнуть. В этом же месяце он отметил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая — «полярной». Сербский президент также сказал, что не понимает, каким образом ЕС собирается ограничить цены на российский газ. По его словам, остальные меры по преодолению энергетического кризиса являются «разумными».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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