ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони прыгает от счастья
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони продемонстрировал на видео свою реакцию на включение в состав бразильской сборной на ЧМ-2022. Накануне главный тренер объявил состав из 26 игроков, которые отправятся в Катар, 9 из них нападающие. Чемпионат мира стартует 20 ноября. Бразилия выступит в группе G с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. #trtнарусском #антони #манчестер #футбол #спорт #чм2022 #сборнаябразилии #трт #новости
футбол / Others
8 ноября 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us