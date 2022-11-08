Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони прыгает от счастья

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони продемонстрировал на видео свою реакцию на включение в состав бразильской сборной на ЧМ-2022. Накануне главный тренер объявил состав из 26 игроков, которые отправятся в Катар, 9 из них нападающие. Чемпионат мира стартует 20 ноября. Бразилия выступит в группе G с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. #trtнарусском #антони #манчестер #футбол #спорт #чм2022 #сборнаябразилии #трт #новости