ПОЛИТИКА
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1,5 тысячи новых могил обнаружено на кладбище в Мариуполе
На спутниковых снимках эксперты украинского Центра информационного сопротивления обнаружили новые захоронения в Мариуполе. Как пишет в своем расследовании Би-би-си, с июня по октябрь на безымянном кладбище в районе Старого Крыма появилось порядка 1500 новых могил. По информации Киева, в Мариуполе в результате штурма российскими войсками погибло не менее 25 тыс. человек. #trtнарусском #Мариуполь #кладбище #могилы #украина #захоронение #нетвойне #трт #новости
Мариуполь / Others
8 ноября 2022 г.
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