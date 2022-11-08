1,5 тысячи новых могил обнаружено на кладбище в Мариуполе

На спутниковых снимках эксперты украинского Центра информационного сопротивления обнаружили новые захоронения в Мариуполе. Как пишет в своем расследовании Би-би-си, с июня по октябрь на безымянном кладбище в районе Старого Крыма появилось порядка 1500 новых могил. По информации Киева, в Мариуполе в результате штурма российскими войсками погибло не менее 25 тыс. человек. #trtнарусском #Мариуполь #кладбище #могилы #украина #захоронение #нетвойне #трт #новости