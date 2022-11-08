Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Президент Украины назвал пять условий для диалога с Россией. Ранее Киев ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о запрете переговоров с Москвой, пока ее президентом является Владимир Путин. В то же время в офисе Зеленского заявляют, что Украина никогда в целом не отказывалась от переговорного процесса с РФ. #trtнарусском #зеленский #украина #россия #переговоры #война #нетвойне #диалог #трт #новости