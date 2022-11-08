ПОЛИТИКА
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Военные прошлись маршем по улицам Баку
Шествия военных в сопровождении оркестра состоялись в Баку по случаю Дня победы в Отечественной войне. Азербайджанской армии понадобилось всего 44 дня, чтобы вернуть под контроль пять городов, четыре поселка, 286 сел и десятки стратегических высот в Карабахе. В результате боевых столкновений 2908 военнослужащих азербайджанской армии погибли. #trtнарусском #баку #азербайджан #маршпобеды #маршбаку #трт #карабах #новости
Азербайджан / Others
8 ноября 2022 г.
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