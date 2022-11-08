Военные прошлись маршем по улицам Баку

Шествия военных в сопровождении оркестра состоялись в Баку по случаю Дня победы в Отечественной войне. Азербайджанской армии понадобилось всего 44 дня, чтобы вернуть под контроль пять городов, четыре поселка, 286 сел и десятки стратегических высот в Карабахе. В результате боевых столкновений 2908 военнослужащих азербайджанской армии погибли. #trtнарусском #баку #азербайджан #маршпобеды #маршбаку #трт #карабах #новости