ПОЛИТИКА
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Шон Пенн отдал свой «Оскар» президенту Украины
Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн отдал свой «Оскар» президенту Украины как символ веры в победу в войне с Россией. Статуэтка останется в Киеве до наступления мира.В свою очередь Владимир Зеленский вручил Пенну орден «За заслуги» III степени и поблагодарил за поддержку. Ранее сообщалось, что Шон Пенн снимает документальный фильм о событиях в Украине. #trtнарусском #Зеленский #ШонПенн #Оскар #украина #киев #трт #новости
Зеленский / Others
9 ноября 2022 г.
Истории
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