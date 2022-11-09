Шон Пенн отдал свой «Оскар» президенту Украины

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн отдал свой «Оскар» президенту Украины как символ веры в победу в войне с Россией. Статуэтка останется в Киеве до наступления мира.В свою очередь Владимир Зеленский вручил Пенну орден «За заслуги» III степени и поблагодарил за поддержку. Ранее сообщалось, что Шон Пенн снимает документальный фильм о событиях в Украине. #trtнарусском #Зеленский #ШонПенн #Оскар #украина #киев #трт #новости