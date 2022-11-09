Рабочие завода Audi AG в Германии требуют повышения зарплаты

Сотни рабочих бастуют на заводе Audi AG в Германии, требуя повышения заработной платы на 8% на фоне стремительного роста инфляции. Профсоюзы планируют новые предупредительные акции до тех пор, пока не будут выполнены все требования. Завод Audi AG в Неккарзульме производит автомобили Audi A6, A7 и A8. #trtнарусском #Германия #заводауди #забастовка #audi #заводы #трт #новости