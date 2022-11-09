Граждане России больше не считают иностранную валюту надежным и выгодным способом вложения средств. За последние пять лет доля тех, кто предпочитает хранить деньги в валюте, сократилась с 17% до 6%, сообщает Forbes со ссылкой на результаты исследования Аналитического центра НАФИ. В опросе, прошедшем в сентябре, приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 53 регионов.

На протяжении последих пяти лет рейтинг самых надежных способов вложения денег возглавляют покупка недвижимости (от 33% до 49% респондентов), открытие счета/вклада в государственном банке (от 20% до 26%) и покупка золота (от 21% до 25%). Исключением стал март 2022 года, когда из-за резкого изменения социально-экономической ситуации в стране россияне стали активно снимать со счетов денежные средства, чтобы хранить их в наличном виде.

Недвижимость россияне оценивали максимально высоко как надежный (49%) и выгодный (45%) инструмент инвестиций в 2017 году. Значительный спад ее инвестиционной привлекательности был в марте 2022 года (тогда покупку недвижимости считали надежным вложением 33% граждан, а выгодным — 36%), однако к сентябрю оценки вернулись к привычно высоким показателям. Сейчас 42% называют покупку недвижимости надежным вложением, ровно столько же — выгодным.

В 2017 году покупку иностранной валюты считали надежным инвестиционным инструментом 17% россиян, к 2022 году их стало в три раза меньше. В 2017 году выгодными инвестиции в наличную иностранную валюту считали 16% опрошенных, в 2019 году — 18%, в 2020 году — 10%, а в 2022 году — уже 6%.

Валюта является таким же волатильным финансовым инструментом, как и акции: только за последние полгода курс доллара к рублю менялся в диапазоне от 51 до 120 рублей, говорит директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Екатерина Сушко.

«Единого мнения ни среди населения, ни среди экспертов относительно дальнейших изменений курсов валют нет, а значит, велики риски. Банки вводят комиссии за обслуживание счетов в евро и долларах, отрицательные ставки по валютным вкладам, стимулируя девалютизацию. В этой связи многие россияне пересматривают формы хранения накоплений, отдавая предпочтение покупке недвижимости, драгоценных металлов, рублевым депозитам. Растет и привлекательность инвестиций в ценные бумаги, несмотря на биржевые ограничения, связанные с санкциями», — резюмирует она.

В августе стало известно, что после отмены налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке слитков из драгметаллов крупнейшие банки России продали уже несколько десятков тонн золота гражданам. В банках отмечали, что среди покупателей пользуются спросом слитки всех размеров — от 1 грамма до 12,5 килограмма (400 унций).

Как отмечал «Коммерсант», клиенты часто выбирали крупные слитки, от одного килограмма, при этом в ВТБ продавали слитки даже по 100 килограммов. В МКБ указали, что россиян в основном интересовал объем от 11 до 13 килограммов. В Совкомбанке клиенты чаще всего приобретали мерные слитки в 1 килограмм и стандартные слитки, весом 12,5 килограмма. Небольшие слитки пользовались популярностью в Россельхозбанке — в нем чаще всего продавалось золото весом 5 и 10 граммов. Тем не менее в настоящее время тенденция немного меняется, рассказали в Сбербанке. Спрос на большие слитки от одного килограмма и выше постепенно снижается, а на слитки меньшего номинала остается высоким.