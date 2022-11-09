Террористическая организация РПК использует средства, вырученные от наркотрафика для финансирования кровавых преступлений, что нашло отражение в документах ЕС, ООН, НАТО и США.

Информация о причастности террористов РПК к торговле наркотическими веществами фигурирует в многочисленных западных отчетах, начиная с 1990-х. По данным правоохранительных структур от 2022 года, основанным на сведениях Интерпола, уровень охвата наркотрафика в Европе террористами РПК увеличился с 60-70% в 90-е до 80% в 2010-е. При этом террористы РПК участвуют на всех этапах распространения наркотиков: от производства до реализации. По последним данным, на сегодняшний день РПК также контролируют до 80% процентов наркоторговли в Европе, что приносит в «казну» террористической структуры до $1,5 млрд в год, отмечает Anadolu.

Границы «наркотической деятельности» террористов РПК начинаются со стран Ближнего Востока и заканчиваются Западной Европой, пролегая через так называемый «Балканский маршрут». К наркоторговле привлечены не только рядовые пособники террористов, но и «неправительственные структуры». В частности, как следует из отчетов Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) и Европейского полицейского агентства (Европол), террористы координируют «наркотическую деятельность», прикрываюсь различными НПО.

Террористы РПК контролируют даже уличных продавцов наркотиков в Европе, периодически повышая цены на «товар» и снижая его «качество» для увеличения финансовых поступлений.

Наряду с Европолом данные о взаимосвязи террористов РПК с торговлей наркотиками содержатся в отчетах и докладах официальных структур Германии, Франции, США, а также НАТО и ООН. Журнал Der Spiegel ранее писал, что террористы РПК привлекают к распространению наркотиков в Германии детей в возрасте 8-12 лет.

Согласно докладу Федерального ведомства по охране Конституции Германии, РПК является самой большой террористической группой в стране, где насчитывает 14,5 тыс. членов. Предполагается, что террористам в прошлом году удалось собрать €16,7 млн ($17,8 млн) в Германии и около €30 млн в Европе с помощью различных фандрайзинговых кампаний. Согласно отчету, террористическая организация насчитывает 14 500 членов в Германии. С 2013 года 295 наемников, рекрутированных в Германии, вступили в ряды РПК и отправились в северную Сирию и Ирак, где они прошли боевую подготовку. Из них 30 человек погибли, а 150 вернулись обратно в Германию. Согласно докладу, члены РПК совершили не менее 300 преступлений в Германии за прошлый год, в том числе они ответственны за нападения, нанесения увечий и порчу имущества. В результате этих атак пострадали как минимум девять человек.

В июле 2022-го в ежегодном докладе полицейской организации Евросоюза Европола «О состоянии и тенденциях в вопросе терроризма в ЕС» на 2022 год констатировалось, что террористы РПК продолжают работу по пропаганде и организации протестов за счет собранной в Европе финансовой помощи. По данным Европола, деятельность РПК в странах Европы координирует зонтичная организация под названием «Конгресс Европейского демократического курдского общества». Ее штаб-квартира находится в Бельгии. Свою деятельность РПК не прекратила даже в ходе пандемии коронавируса, отметили в Европоле. Средства собирались в европейских странах за счет членских взносов, продажи печатных изданий, специальных мероприятий и кампаний. Сбор активно велся во многих странах, в том числе в Германии.

За счет собранных денег террористы помимо распространения наркотиков совершали такие преступления, как отмывание денег и вымогательство. Также некоторые жители европейских стран, в частности, представители левых организаций, отправились на север Сирии, чтобы присоединиться к РПК, заявили в Европоле. «Учитывая необходимые для этого тренировки и боевой опыт, можно предположить, что после возвращения в Евросоюз эти люди будут способны на жестокие атаки», — отмечалось в докладе.