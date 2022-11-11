Турки не чувствуют себя в безопасности в Германии

Турки - иммигранты и граждане ФРГ - чувствуют себя в меньшей безопасности в этой европейской стране, чем беженцы из Сирии, Афганистана, Ирака и Эритреи. Об этом свидетельствуют данные исследования немецкого МВД. #Германия #турки #поляки #мигранты #НэнсиФазер #безопасность