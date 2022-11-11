ПОЛИТИКА
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Турки не чувствуют себя в безопасности в Германии
Турки - иммигранты и граждане ФРГ - чувствуют себя в меньшей безопасности в этой европейской стране, чем беженцы из Сирии, Афганистана, Ирака и Эритреи. Об этом свидетельствуют данные исследования немецкого МВД. #Германия #турки #поляки #мигранты #НэнсиФазер #безопасность
Турки - иммигранты и граждане ФРГ - чувствуют себя в меньшей безопасности в этой европейской стране, чем беженцы из Сирии, Афганистана, Ирака и Эритреи. Об этом свидетельствуют данные исследования немецкого МВД. / Others
11 ноября 2022 г.
Истории
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