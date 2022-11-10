Жители Германии не смогут снимать деньги в банкоматах в фойе банковских отделений по ночам. Власти страны решили запретить банкам оставлять фойе открытыми с 23:00 до 6:00 из-за участившихся атак на банкоматы с использованием взрывчатки, пишет Bloomberg.

На встрече с представителями банковской индустрии министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер заявила, что правительство вынуждено принять «эффективные и общенациональные превентивные меры», чтобы остановить волну нападений.

По данным властей, количество атак на банкоматы с использованием взрывчатых веществ выросло с 111 в 2020 году до 250 в 2021-м, а по итогам текущего года их количество, скорее всего, окажется еще больше.

«Резкое увеличение числа взрывов банкоматов, часто совершаемых с использованием особо опасных взрывчатых веществ, угрожает жизни третьих лиц»,— заявила министр.

О росте числа атак на банкоматы с использованием взрывчатки недавно заявил и Европол. По данным организации, особенно часто эти атаки происходят в Нидерландах, Германии, странах Балтии и южной части Европы. В рамках борьбы с участившимися атаками банки Германии намерены также усовершенствовать систему видеонаблюдения, усилить защиту оборудования, а также сократить объемы наличных средств, хранящихся в банкоматах.