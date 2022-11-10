10 ноября 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Тюркские страны планируют создать единую транспортную систему
Основная цель — создание единого транспортного пространства. Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов анонсировал подписание важных документов в области транспортного сотрудничества в Самарканде, где проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). #trtнарусском #ОТГ #тюркскиестраны #транспортнаясистема #узбекистан # самарканд #мид #трт #новости
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