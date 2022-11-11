В Австралии одна из школ оказалась в центре скандала после того, как педагог заставил ученицу-мусульманку смотреть видеоролик оскорбительного содержания о пророке Мухаммаде вместе со всем классом.

Учитель школы на севере Мельбурна во время урока по изучению СМИ включил анимационный видеоролик непристойного и исламофобского содержания перед целым классом учеников, среди которых была мусульманка. Ученица высказала несогласие с просмотром контента, оскорбляющего ее религиозные чувства, но преподаватель оставил обращение юной мусульманки без внимания.

Как сообщает Herald Sun, в ролике также демонстрировалась оскорбительная карикатура, которая была на главной полосе журнала Charlie Hebdo в 2015 года, что тогда вызвало массовые протесты в мусульманском мире.

«Моя дочь попыталась выразить несогласие по поводу ролика, но, к сожалению, учитель не прислушался и продолжил проигрывать ролик перед классом, вынуждая моего ребенка смотреть этот контент», – возмутился отец ученицы.

«Это крайне болезненно задело чувства моего ребенка и нашей семьи и подвергло нас психологической травме. Мы требуем официальных извинений и объяснений, как мог произойти такой инцидент», — заявил он.

По данным Исламского совета Виктории (ICV), Департамент образования (DET) штата подтвердил, что оскорбительные материалы, преподаваемые на уроках медиаисследований в 11 классе, не являются частью стандартной учебной программы.

Учебное заведение завершает расследование инцидента, и DET будет проинформирован о его результатах. В Исламском совете Виктории заявили, что ясно дали понять: школа должна принести публичные извинения, признавая серьезно оскорбительный характер представленного материала и вред, причиненный учащимся и школьному сообществу. Совет также потребовал, чтобы школа также рассказала, какие шаги предпринимаются для предотвращения повторения подобных инцидентов.

В 2021 году мусульманское сообщество Великобритании возмутилось демонстрацией учительницей на уроке 22 марта в гимназии города Батли в Западном Йоркшире карикатуры на пророка Мухаммеда. Руководство школы организовало проверку в связи с инцидентом. Учительница была отстранена от занятий всего лишь на время проверки, тем не менее она принесла извинения за использование изображения на уроке и признала, что это было «совершенно неуместно». Директор школы Гари Кибл также принес «безоговорочные извинения» за то, что преподаватель мог оскорбить чувства мусульман.