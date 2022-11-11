Мирзиеев вручил Эрдогану орден «Имама Бухари»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом «Имама Бухари» за вклад в развитие и укрепление дружественных связей между двумя странами и многолетнее служение на благо мусульман и всего человечества. Церемония состоялась в Самарканде накануне IX саммита Организации тюркских государств. Эта высокая государственная награда вручается богословам, ученым, писателям, а также главам иностранных государств и правительств, за особые заслуги в развитии науки и просветительства, изучении и широком продвижении наследия исламского мира. #trtнарусском #Турция #Узбекистан #Самарканд #ОТГ #Эрдоган #Мирзиеев #орден #ИмамБухари