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Мирзиеев вручил Эрдогану орден «Имама Бухари»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом «Имама Бухари» за вклад в развитие и укрепление дружественных связей между двумя странами и многолетнее служение на благо мусульман и всего человечества. Церемония состоялась в Самарканде накануне IX саммита Организации тюркских государств. Эта высокая государственная награда вручается богословам, ученым, писателям, а также главам иностранных государств и правительств, за особые заслуги в развитии науки и просветительства, изучении и широком продвижении наследия исламского мира. #trtнарусском #Турция #Узбекистан #Самарканд #ОТГ #Эрдоган #Мирзиеев #орден #ИмамБухари
Мирзиеев вручил Эрдогану орден «Имама Бухари» / Others
11 ноября 2022 г.
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