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Жителей Херсона и области вывозят в аннексированный Крым
Российская администрация аннексированной Херсонской области проводит эвакуацию мирного населения на фоне отступления ВС РФ под давлением ВСУ на левый берега Днепра, о котором было объявлено 9 ноября. Людей привезли автобусами в Джанкой. Где их разместят - неизвестно. #trtнарусском #Украина #Херсон #Крым #эвакуация #война #россия #украина #новости #трт
Жителей Херсона и области вывозят в аннексированный Крым / Others
11 ноября 2022 г.
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