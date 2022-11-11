Жителей Херсона и области вывозят в аннексированный Крым

Российская администрация аннексированной Херсонской области проводит эвакуацию мирного населения на фоне отступления ВС РФ под давлением ВСУ на левый берега Днепра, о котором было объявлено 9 ноября. Людей привезли автобусами в Джанкой. Где их разместят - неизвестно. #trtнарусском #Украина #Херсон #Крым #эвакуация #война #россия #украина #новости #трт