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Херсонцы приветствуют украинских военных
В Херсон зашли Вооруженные силы Украины. Жители города распространяют видео в соцсетях. На центральной площади Свободы военных встречают с государственными флагами. Херсон – единственный областной центр Украины, который армия РФ захватила в феврале 2022 года и удерживала в течение 8,5 месяцев. Москва объявила об аннексии Херсонской области 30 сентября. #trtнарусском #украина #херсон #всу #освобождение #україна #зсу #новини #новости #трт Источники: Украинская правда Медуза — LIVE @Full_Time_Tradin
Херсонцы приветствуют украинских военных / Others
11 ноября 2022 г.
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