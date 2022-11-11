Херсонцы приветствуют украинских военных

В Херсон зашли Вооруженные силы Украины. Жители города распространяют видео в соцсетях. На центральной площади Свободы военных встречают с государственными флагами. Херсон – единственный областной центр Украины, который армия РФ захватила в феврале 2022 года и удерживала в течение 8,5 месяцев. Москва объявила об аннексии Херсонской области 30 сентября. #trtнарусском #украина #херсон #всу #освобождение #україна #зсу #новини #новости #трт Источники: Украинская правда Медуза — LIVE @Full_Time_Tradin