Двух турчанок доставили из Саудовской Аравии домой санитарной авиацией

В Стамбул самолетом Министерства здравоохранения доставили двух турчанок, которые оказались в больнице в Саудовской Аравии. У одной из пациенток была дыхательная недостаточность, другая попала в больницу после инсульта. #trtнарусском #Турция #Стамбул #санавиация #СаудовскаяАравия #Джидда #турки #медпомощь #авиация #исульт #трт #новости