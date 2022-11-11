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Двух турчанок доставили из Саудовской Аравии домой санитарной авиацией
В Стамбул самолетом Министерства здравоохранения доставили двух турчанок, которые оказались в больнице в Саудовской Аравии. У одной из пациенток была дыхательная недостаточность, другая попала в больницу после инсульта. #trtнарусском #Турция #Стамбул #санавиация #СаудовскаяАравия #Джидда #турки #медпомощь #авиация #исульт #трт #новости
Двух турчанок доставили из Саудовской Аравии домой санитарной авиацией / Others
11 ноября 2022 г.
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