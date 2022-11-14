Какой кубок получит победитель чемпионата мира по футболу

В столице Катара продемонстрировали кубок чемпионата мира по футболу FIFA-2022. Это один из самых знаковых спортивных призов. Прежде чем попасть в Доху, он побывал в 51 стране в рамках промоушн кампании к первому ЧМ, который состоится в арабской стране. #trtнарусском #катар #доха #чм2022 #FIFA2022 #кубок #кубокфифа #чмфутбол #трт #новости