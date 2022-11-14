Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) оказывает помощь пакистанским фермерам, чтобы уменьшить надвигающуюся угрозу продовольственной безопасности, вызванную недавними экстремальными наводнениями и дождями, которые затопили миллионы акров пахотных земель в стране.

Чтобы помочь тысячам фермеров в сильно пострадавших провинциях Синд и Белуджистан, турецкое агентство запустило программу по раздаче семян пшеницы фермерам. Основной озимой культурой в Пакистане является пшеница, которая обеспечивает средства к существованию значительной части фермеров страны. По словам координатора TİKA в Карачи Халила Ибрагима Башарана, на данный момент организация предоставила 60 тонн семян пшеницы 700 мелким фермерам в восьми наиболее пострадавших районах Синда.

«Мы всегда слышали о дружбе и братстве между Турцией и Пакистаном, но сегодня мы стали свидетелями этого», — сказал фермер Гулам Мустафа, поблагодарив Турцию за поддержку.

По указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция доставила помощь Пакистану на 15 воздушных рейсах и 13 так называемых «Поездах доброты», груженных гуманитарной помощью, включая палатки, лодки, продукты питания, лекарства, вакцины и т.п. Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайныхситуаций Турции (AFAD) также создало три палаточных городка в провинции Синд для временного размещения около 3000 пострадавших от наводнения.

В Пакистане из-за продолжающихся с 14 июня сильных муссонных дождей около трети территории страны (порядка 250 тыс. кв. км) оказалось затоплено. 1,2 млн человек вынуждены эвакуироваться из затопленных районов, всего же последствия затопления коснулись более чем 30 млн человек. Свыше 1 тыс. человек погибли из-за наводнения.

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) за 30 лет своей деятельности осуществило более 30 тыс. проектов в 170 странах. Агентство было основано в 1992 году. И если в 2002 году число офисов TİKA по всему миру составляло 12, то по состоянию на 2022 год эта цифра возросла до 62. Проекты TİKA разрабатываются в соответствии с приоритетами и потребностями стран, в рамках «Модели сотрудничества в области развития тюркского типа».

Данная модель была воплощена в жизнь в пределах широкой географии от Центральной Азии до Южной Америки. Однако наиболее важные проекты TİKA реализуются в области здравоохранения. Как правило, проекты в этой области охватывают не только сферу оказания медицинских услуг, но и обучение медицинского персонала и улучшение инфраструктуры.