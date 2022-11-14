Уровень пессимистичности в Германии в настоящее время превышает показатели периода пандемии, почти три четверти немцев испытывают тревогу по поводу будущего, сообщает Welt am Sonntag, ссылаясь на результаты опроса компании Schufa.

По результатам исследования выяснилось, что 74% граждан испытывают «тревогу» или «очень большой страх» перед будущим.

В материале говорится, что спад настроения фиксируется не только среди граждан с низкими доходами, но и среди обеспеченных немцев. О больших или очень больших опасениях заявили 68% респондентов из домохозяйств с чистым доходом более €4 тысяч в месяц.

Из респондентов 84% опасаются дальнейшего роста цен во всех сферах, 60% боятся снижения доходов, а 44% — безработицы. Эти показатели также превышают те, что были во время пандемии.

Опрос проводился компанией Schufa с 7 по 14 октября, в нем поучаствовала тысяча человек. Статистическая погрешность не приводится.

В октябре потребительские цены в Германии увеличились на 11,6% в годовом выражении. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 10,9% в сентябре и обновили исторический максимум. «Уровень инфляции достиг нового максимума в истории объединенной Германии, — отмечал глава Федерального статистического управления страны (Destatis) Георг Тиль. — Основной причиной высокой инфляции по-прежнему остается резкий рост цен на энергоносители. Но мы также наблюдаем рост цен на многие другие товары и услуги. Рост цен на продукты питания сейчас особенно заметен для потребителей».

При этом результаты социсследования компании Infratest dimap свидетельствовали, что в Германии растет процент граждан, которые считают Германию разобщенной. Так, 48% респондентов оценили социальную сплоченность как «довольно плохую», а 16% как «очень плохую». Респонденты назвали три основные причины конфликта в обществе. Основная — социальный разрыв между богатыми и бедными. Так, в этой сфере 75% респондентов признают главные противоречия. Кроме того, 72% опрошенных считают, что в Германии есть конфликты между сторонниками и противниками мер против COVID-19. Третья причина для разногласий в обществе — ошибки в миграционной политике властей, которые привели к тому, что больше половины немцев считают, что Германия разделена на коренных жителей и мигрантов.