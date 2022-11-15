ПОЛИТИКА
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В Мексике студентка выжила при встрече с медведем
Мексиканка задремала на скамейке университета, а проснулась от того, что к ней подошел медведь. Девушка замерла и не шевелилась, пока дикий зверь не отошел на безопасное расстояние. Администрация мексиканского штата Нуэво-Леон регулярно предупреждает население о том, чтобы те не оставляли на улице мусор и еду, которые привлекают голодных зверей. #trtнарусском #Мексика #медведь #студентка #мексиканка
В Мексике студентка выжила при встрече с медведем / Others
15 ноября 2022 г.
Истории
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