В Мексике студентка выжила при встрече с медведем

Мексиканка задремала на скамейке университета, а проснулась от того, что к ней подошел медведь. Девушка замерла и не шевелилась, пока дикий зверь не отошел на безопасное расстояние. Администрация мексиканского штата Нуэво-Леон регулярно предупреждает население о том, чтобы те не оставляли на улице мусор и еду, которые привлекают голодных зверей. #trtнарусском #Мексика #медведь #студентка #мексиканка