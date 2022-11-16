В Германии продолжается рост антимусульманских нападений, поскольку крайне правые группы пытаются использовать внутренние кризисы для разжигания ненависти к меньшинствам, сообщает немецкая антидискриминационная организация.

«Статистика определенно увеличилась, особенно в отношении женщин, которые носят хиджаб», — сказал Сулейман Демир, директор проекта Inssan, антидискриминационной группы.

«Мы также все чаще видим в нашем сообществе, что не только мужчины, но и женщины, подвергаются гораздо большему количеству физических атак, таких как плевки, и в последние годы это число значительно увеличилось», — продолжил он.

Демир предупредил, что крайне правые группы пытаются использовать продолжающийся экономический и энергетический кризисы в стране, чтобы посеять страх и ненависть к меньшинствам и мусульманам.

«Легко изображать меньшинства как... козлов отпущения за политические или экономические проблемы, и крайне правые группы, естественно, используют этот метод, чтобы сказать, что эти меньшинства виноваты в крупном экономическом кризисе», — сказал он. — Поэтому я вижу связь между ростом правого экстремизма и экономической ситуацией».

Занижение сведений о преступлениях

В 2021 году власти Германии зарегистрировали не менее 662 преступлений на почве исламофобии, в том числе более 46 нападений на мечети, в результате которых пострадали не менее 17 человек.

За первые шесть месяцев 2022 года власти ФРГ зафиксировали 152 нападения исламофобов, в результате которых пострадали не менее семи человек. Эти цифры могут не отражать реальных цифр, объясняет Демир, поскольку многие мусульмане не сообщают о таких инцидентах в полицию.

«Иногда они не чувствуют, что их слышат или видят, и поэтому они думают: «О, зачем сообщать об этом? Никаких последствий не будет»», — сказал Демир.

Он призвал лучше обучать полицию деликатности в борьбе с преступлениями на почве исламофобии.

«Полицейские... обучены трансфобии или антисемитизму, но они не обучены борьбе с антимусульманскими преступлениями», — сказал он, добавив, что многие случаи исламофобии должным образом не регистрируются полицией в статистике преступлений.

Демир указал, что мусульманам и меньшинствам важно быть более политически активными для укрепления демократии и противодействия подъему крайне правых.

«Здесь живут люди от 180 до 200 разных национальностей, поэтому я предполагаю, что мусульмане тоже будут чувствовать себя здесь как дома, особенно те, кто здесь родился», — заключил он. — Они будут участвовать в демократическом принятии решений и, конечно же, будут определять будущее Германии».

Германия занимает второе место по численности мусульманского населения в Западной Европе после Франции с общей численностью населения более 84 миллионов человек. Среди почти 5,5 миллиона мусульман страны 3 миллиона имеют турецкое происхождение.