Поставки мебели из Турции в Катар резко возросли в этом году, поскольку Доха расширяла жилищный фонд для размещения футбольных болельщиков, которые приедут на Чемпионат мира.

Катар — первое ближневосточное государство, которое примет ЧМ по футболу с 20 ноября по 18 декабря и которое надеется привлечь 1,2 миллиона посетителей, что составляет почти половину населения страны. Катарские власти установили сборные «фан-деревни», разместили палатки и предоставят круизные лайнеры, а также виллы и квартиры для проживания болельщиков со всего мира.

Согласно официальным данным, общий объем экспорта Турции в Катар подскочил почти на 53% в годовом исчислении в период с января по октябрь этого года — до 1,25 млрд долларов. При этом продажи мебели, бумаги и лесоматериалов фактически удвоились за 10-месячный период. Представители сектора объясняют увеличение экспорта на 98,4% по сравнению с прошлым годом спросом на мебель, необходимую для жилых помещений, которые будут принимать посетителей.

«Увеличение (экспорта) началось в прошлом году. В этом году импульс продолжился. Речь идет о цифре, которая за 10 месяцев достигла 153 млн долларов», — отметил глава Федерации ассоциаций производителей мебели (MOSFED) Ахмет Гюлеч.

«На многих мебельных наборах стоит маркировка турецких компаний, и они будут в тех квартирах и номерах, в которых будут жить всемирно известные футболисты, судьи и футбольные эксперты», — сказал Гюлеч агентству Anadolu.

Глава Ассоциации предпринимателей мебельной промышленности (MOBSAD) Нури Гюрджан отметил, что мебельной отрасли удалось сохранить хорошие экспортные показатели, несмотря на глобальные риски рецессии, за счет увеличения продаж на альтернативных рынках, таких как Индия, Нигерия и страны Латинской Америки.

«Десять лет назад Катар занимал 257-е место в рейтинге экспортных стран. Хотя население за указанное время не увеличилось, экспорт Турции в страну продолжал расти, — указал Гюрджан. — За 10 месяцев рост составил 98,4%, и Катар занял уже 14-е место среди рынков, на которые мы больше всего экспортируем мебель. Чемпионат мира по футболу 2022 года — главная причина этого увеличения с начала года», — добавил он.

Ранее глава Федерации мастеров и ремесленников по дереву Турции (TAİF) Хусейн Такладжи заявил, что турецкие производители мебели намерены довести экспорт продукции до 10 млрд долларов в 2023 году, когда будет широко отмечаться 100-летие основания Республики.