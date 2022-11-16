За январь-сентябрь 2022 года Узбекистан получил от экспорта туристических услуг более $1,1 млрд, сообщает Госкомстат страны.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года выручка от туризма выросла в 3,7 раз. На нее пришлось почти 40% объема экспорта услуг, с начала года увеличившегося в полтора раза — до $2,82 млрд. В свою очередь, услуги составляют примерно 20% от суммарного торгового экспорта Узбекистана. Таким образом, туризм принес стране 7,8% экспортной выручки за девять месяцев.

В составе экспорта услуг туризм составляет 39,3%. Сфера находится на втором месте после транспортных услуг (46,9 %). На третьем месте — телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (5,4 %), затем идут прочие деловые услуги (4,3 %).

По данным Госкомстата, в январе-сентябре Узбекистан в туристических целях посетили почти 3,6 млн иностранных граждан. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель возрос на 2,4 млн человек — в 3,2 раза. К октябрю количество посетивших страну интуристов превысило 4,19 млн человек, при этом 51,2 % составили женщины.

В августе 2022-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил концепцию туризма «Благословенное паломничество» в рамках развития Организации тюркских государств. Документ предусматривает укрепление связей в сфере туризма со странами-членами ОТГ, организацию туров по объектам паломничества и культурного наследия и разработку новых маршрутов путешествий, привлечение туристов путем проведения семинаров, симпозиумов, конференций, научно-практических форумов, публикации материалов в научно-популярных изданиях о научном и культурном наследии великих мыслителей в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве, Шахрисабзе, Маргилане, Коканде, Термезе и других исторических городах. Особое внимание в постановлении президента было уделено Коканду, который объявлен «Столицей туризма тюркского мира» в 2022 году.