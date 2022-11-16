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Последствия ракетных ударов: аварийные отключения электроэнергии по всей Украине
Более 90 российских ракет и 10 дронов иранского производства «Шахед» атаковали украинские города 15 ноября. В результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Это самая массированная ракетная атака за 9 месяцев войны. #trtнарусском #Украина #ракеты #дроны #атака #ПВО #электричество #шахед #трт #новости
Последствия ракетных ударов: аварийные отключения электроэнергии по всей Украине / Others
16 ноября 2022 г.
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