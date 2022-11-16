ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Кадры с камер наблюдения: как террористка заложила бомбу в центре Стамбула
Департамент полиции Стамбула поделился кадрами с камер видеонаблюдения перед взрывом на улице Истикляль, где погибли шестеро человек, еще 81 получили ранения. Согласно МИД Турции, теракт совершила гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которая связана с террористической группировкой РПК. #trtнарусском #стамбул #теракт #турция #взрыв #бомба #террор #истикляль #трт #новости
Кадры с камер наблюдения: как террористка заложила бомбу в центре Стамбула / Others
16 ноября 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us