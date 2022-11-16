Кадры с камер наблюдения: как террористка заложила бомбу в центре Стамбула

Департамент полиции Стамбула поделился кадрами с камер видеонаблюдения перед взрывом на улице Истикляль, где погибли шестеро человек, еще 81 получили ранения. Согласно МИД Турции, теракт совершила гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которая связана с террористической группировкой РПК. #trtнарусском #стамбул #теракт #турция #взрыв #бомба #террор #истикляль #трт #новости