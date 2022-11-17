Анкара готова взяться за стабилизацию глобального здравоохранения

Турция готова взять на себя ответственность за стабилизацию глобальной архитектуры здравоохранения. Такое заявление сделал директор Управления по коммуникациям при президенте Турции Фахреттин Алтун в рамках панели «Дипломатия здоровья в постпандемическом новом мировом порядке» во время саммита лидеров G20 на Бали. #trtнарусском #турция #G20 #здравоохранение #алтун #здоровье #пандемия #анкара #медицина #трт #новости