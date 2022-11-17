Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу для восполнения отставания в его оборонном потенциале до 2025 года понадобятся дополнительные €70 млрд.

«Нужно сделать больше, чем просто наверстать прошлое отставание. Нужно обеспечить себя необходимыми средствами, чтобы иметь возможность противостоять завтрашним вызовам. Мы должны быть готовыми к современной войне — войне завтрашнего, а не вчерашнего дня. Это требует инвестиций в технологии, в оборонный потенциал», — сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

«Мы хотим следовать этой линии (...) И для этого надо 70 млрд евро. Это сумма дополнительных оборонных расходов, которые государства-члены должны планировать с сегодняшнего дня и до 2025 года, то есть на три года. И когда такой пакет будет восполнен, мы наверняка преодолеем этот огромный пробел, характеризующий нашу оборону», — добавил глава дипломатии ЕС.

Он сообщил, что в процессе постепенного повышения после 2014 года явно недостаточных расходов на оборону страны ЕС в 2021 году вышли совместно на цифру €214 млрд, но она недостаточна, чтобы обеспечить сообщество средствами для ведения современной войны.

Кроме того, напомнил Боррель, в соответствии со «Стратегическим компасом укрепления безопасности и обороны ЕС до 2030 года», принятым в марте текущего года, стоят задачи рационализации военных расходов, значительного расширения сотрудничества государств-членов в оборонной сфере для избежания дублирования проектов и обмена наилучшим опытом, улучшения координации и укрепления оборонной промышленности стран союза. Совершенствование оборонных возможностей ЕС было одной из главных тем совещания министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе.

Помимо этого, Боррель отметил военную помощь ЕС Украине, подчеркнув, что в целом с учетом поддержки государств Евросоюза она достигает €8 млрд евро, и призвал не путать с помощью только в рамках Европейского фонда мира, которая составляет €3,1 млрд.

Глава европейской дипломатии также сообщил о запуске миссии ЕС по подготовке украинских военных, рассчитанной первоначально на 15 тыс. военнослужащих. Он затронул продолжающуюся подготовку сил быстрого развертывания ЕС, которые должны быть в оперативном состоянии к 2025 году. Боррель также сообщил, что Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит в следующем месяце дальнейшее состояние Европейского фонда мира, две трети которого, по его словам, уже израсходованы или распределены и к которому обращено еще немало просьб.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон готовится представить новую доктрину национальной стратегии, предполагающую подготовку страны к возможной войне. Некоторые положения обновленной стратегии он представил в ходе выступления перед военнослужащими на морской базе в Тулоне.

Разработанный в срочном порядке с целью извлечь уроки из войны в Украине документ станет первым шагом к обсуждению грядущего закона о военном планировании с 2024-го по 2030 год.

При этом в Германии, как отмечал Business Insider со ссылкой на представителей оборонной промышленности, экспертов и политиков в сфере обороны в бундестаге, в случае военного конфликта запасов хватит на один-два дня. По правилам НАТО, у страны-участницы альянса резерв вооружений должен быть минимум на 30 дней, уточняет издание. Главный исполнительный директор Федеральной ассоциации немецкой индустрии безопасности и обороны Ганс Кристоф Ацподиен заявил, что в стране существуют проблемы с заключением госконтрактов в оборонной сфере.