Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «I Госпрограмму Большого возвращения на освобожденные территории Азербайджана».

Первая Программа рассчитана на 2022-2026 годы. Ее текст опубликован на сайте президента Азербайджана.

В ней говорится, что власти Азербайджана планируют разминировать до 2027 года 280 тыс. га земель в Карабахе и Восточном Зангезуре. В госпрограмме отмечается, что за период с 2020 по 2022 годы разминировано 57,6 тыс. га.

Согласно планам, отраженным в документе, Лачинский международный аэропорт введут в эксплуатацию в 2024 году, до 2026 года из Агдама в Ханкенди будет проложен газопровод, заработают пункты пропуска на границе.

Планируется, что к 2026 году в Карабах и Восточный Зангезур переселят 10 тыс. 270 семей, к 2027 году — 34 тыс. 500 семей, к 2027 году здесь будут построены 34,5 тыс. квартир и индивидуальных жилых домов.

К этому сроку укрепят военную инфраструктуру в Карабахе и Восточном Зангезуре, там же построят энергетическую, транспортную, спортивную, социальную и прочую инфраструктуру.

К 2026 году здесь возведут и восстановят 197 дошкольных и общеобразовательных учреждений, а к 2027 году в регионе начнет функционировать 1 филиал вуза и откроют семь филиалов центров DOST. Согласно документу, к 2027 году в регионе должна быть запущена система ипотеки и сформирована первичная туристическая инфраструктура.

В середине октября председатель правления государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов отметил, что в 2022 году в Карабахе и Восточном Зангезуре завершится реализация четырех дорожных проектов. «В целом, в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре идет строительство 13 автомобильных дорог. В 2022 году завершится реализация 4 проектов. Это автодороги Барда-Агдам (44,5 км, четырехполосная), Физули-Гадрут (12 км, четырехполосная), Талыш-Тапгарагойунлу-Гашалты (22 км, двухполосная) и Губадлы-Эйвазлы (28,5 км, двухполосная)», — написал Мамедов в статье, опубликованной в газете «Азербайджан».

Мамедов подчеркнул, что в 2023 году планируется завершение еще 6 проектов: автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша (81,6 км 4-6 полосная), Худаферин-Губадлы-Лачин (70,4 км, четырехполосная), Шюкюрбейли-Джебраил-Гадруд (39,7 км, четырехполосная), Губадлы-Махмудлу-Языдюзю-граница Армении (26,4 км, двухполосная) и строительство дорожной инфраструктуры на территории Кельбаджарского и Лачинского районов общей протяженностью 834,1 км.

В 2024-2025 годах будут завершены еще четыре проекта: автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (123,9 км, 4-6 полосная), Агдам-Физули (64,8 км, четырехполосная), Тоганалы-Кельбаджар-Истису (81,6 км, 2-4 полосная) и Кельбаджар-Лачин (76,3 км 2-4 полосная).