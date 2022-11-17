Генконсулы 39 стран осудили теракт на марше солидарности в Стамбуле

Консулы 39 стран вместе с духовными лидерами в Стамбуле выразили свою солидарность в противостоянии терроризму во время марша солидарности на улице Истикляль, где 13 ноября произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек, 81 получил ранения. Власти Турции заявили, что ответственность за преступление несет ОНС — сирийское крыло РПК. #trtнарусском #Турция #Стамбул #Истикляль #нашИстикляль #консулы #духовныелидеры #генконсульство #трт #новости