ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Генконсулы 39 стран осудили теракт на марше солидарности в Стамбуле
Консулы 39 стран вместе с духовными лидерами в Стамбуле выразили свою солидарность в противостоянии терроризму во время марша солидарности на улице Истикляль, где 13 ноября произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек, 81 получил ранения. Власти Турции заявили, что ответственность за преступление несет ОНС — сирийское крыло РПК. #trtнарусском #Турция #Стамбул #Истикляль #нашИстикляль #консулы #духовныелидеры #генконсульство #трт #новости
Генконсулы 39 стран осудили теракт на марше солидарности в Стамбуле / Others
17 ноября 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us