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Эрдоган: У тех, кто поддерживает террористов, — руки в крови
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал соучастниками преступлений тех, кто поддерживает террористов РПК, оправдывая это борьбой с ИГИЛ. Такое заявление турецкий лидер сделал во время пресс-конференции после саммита лидеров G20, состоявшегося на Бали, Индонезия. #trtнарусском #Турция #Индонезия #Бали #G20 #Эрдоган #террористы #РПК #ДАИШ #игил #трт #новости
Эрдоган: У тех, кто поддерживает террористов, — руки в крови / Others
17 ноября 2022 г.
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