Эрдоган: У тех, кто поддерживает террористов, — руки в крови

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал соучастниками преступлений тех, кто поддерживает террористов РПК, оправдывая это борьбой с ИГИЛ. Такое заявление турецкий лидер сделал во время пресс-конференции после саммита лидеров G20, состоявшегося на Бали, Индонезия. #trtнарусском #Турция #Индонезия #Бали #G20 #Эрдоган #террористы #РПК #ДАИШ #игил #трт #новости