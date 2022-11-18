21 человек погиб во время пожара в лагере беженцев в секторе Газа

По меньшей мере 21 человек, в том числе семеро детей, погиб во время пожара в лагере беженцев Джабалия. Еще более 30 пострадали. Предварительно, по данным Министерства внутренних дел Газы, к воспламенению могло привести хранение в здании большого количества горючей смеси. Джабалия — один из восьми лагерей беженцев в этом районе. В нем проживает около 2,3 миллиона человек. #trtнарусском #Газа #лагерьбеженцев #пожар