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21 человек погиб во время пожара в лагере беженцев в секторе Газа
По меньшей мере 21 человек, в том числе семеро детей, погиб во время пожара в лагере беженцев Джабалия. Еще более 30 пострадали. Предварительно, по данным Министерства внутренних дел Газы, к воспламенению могло привести хранение в здании большого количества горючей смеси. Джабалия — один из восьми лагерей беженцев в этом районе. В нем проживает около 2,3 миллиона человек. #trtнарусском #Газа #лагерьбеженцев #пожар
пожар / Others
18 ноября 2022 г.
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