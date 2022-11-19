ПОЛИТИКА
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ВСУ показали, как выглядит международный аэропорт в Херсоне
Херсонский международный аэропорт превратился в свалку сожженной военной техники. От здания, где находились терминалы, остались обгоревшие стены. Российские войска захватили его через неделю после нападения РФ на Украину и использовали как базу для пополнения и хранения боеприпасов. Аэропорт «Херсон» должен был принять первый рейс после реконструкции в марте 2022 года. #trtнарусском #херсон #аэропорт #руины #украина #трт #новости
аэропорт / Others
19 ноября 2022 г.
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