ВСУ показали, как выглядит международный аэропорт в Херсоне

Херсонский международный аэропорт превратился в свалку сожженной военной техники. От здания, где находились терминалы, остались обгоревшие стены. Российские войска захватили его через неделю после нападения РФ на Украину и использовали как базу для пополнения и хранения боеприпасов. Аэропорт «Херсон» должен был принять первый рейс после реконструкции в марте 2022 года. #trtнарусском #херсон #аэропорт #руины #украина #трт #новости