Министерство обороны США провалило свой пятый в истории аудит, не сумев отчитаться о 61% активов, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Пентагона Майка МакКорда.

Проверку проводили 1,6 тыс. аудиторов. Они нашли недостатки в сфере учета активов министерства, которые включают 19,7 тыс. самолетов, более 290 кораблей, технику и вооружения, а также здания, дороги и заборы на более 4,8 тыс. объектах по всему миру.

Как пишет Hill, результат не стал неожиданностью. «Я бы не сказал, что мы провалились. Процесс важен для нас, он помогает становиться лучше», — сказал МакКорд.

В соответствии с законодательством, все государственные учреждения в США должны проходить аудит с начала 1990-х, пишет издание. В декабре 2017 года состоялась первая проверка Пентагона, но попытка провалилась, как и последующие четыре. На устранение проблем с бухгалтерским учетом могут понадобиться годы, полагают представители ведомства.

Сообщения о нецелевом расходовании средств Пентагоном регулярно появляются в американских СМИ. Например, первый отчет 2017-го, в котором принимали участие более чем 1000 аудиторов из внешних фирм, а также 150 представителей Пентагона под руководством генерального инспектора МО США, был представлен 16 ноября и вызвал настоящий шок у специалистов. Только 5 из 21 проведенной ревизии в рамках общего аудита были определены как успешные.

В 2016-м, за год до назначения аудиторской проверки, ныне покойный сенатор Джон Маккейн обнаружил факты нецелевых трат оборонного бюджета на общую сумму около $13 млрд, из которых не менее $1 млн военные потратили на стриптиз-клубы и казино. В 2018 году стало известно, что управление по тыловому обеспечению — одно из самых крупных в министерстве — не смогло представить аудиторам Ernst & Young внятных объяснений, на что было потрачено более $800 млн. В управлении также не смогли предоставить исчерпывающую документацию по некоторым проектам, а по строительным работам для инженерного корпуса армии США и других подразделений на сумму $465 млн была сдана неправильная отчетность. Кроме того, не было обнаружено никаких данных об использовании оборудования компьютерных систем управления, на которое потратили около $100 млн.

В том же году издание USA Today опубликовало письмо министра ВВС Хизер Уилсон, адресованное сенатору Чаку Грассли, в котором сообщалось о трате более чем $325 тыс. на покупку кружек для кофе с функцией подогрева, цена каждой из которых в среднем превышала $800. Именно сенатор Грассли был инициатором аудиторской проверки.

В декабре 2018 года американский журнал The Nation опубликовал статью под названием «Массовое бухгалтерское мошенничество Пентагона разоблачено. Как военные расходы США продолжают расти, даже когда Пентагон проваливает свой аудит». Издание сообщает, что между 1998 и 2015 годами финансовые операции на сумму двадцать один триллион долларов министерства обороны США были задокументированы ненадлежащим образом. Оказалось, что невозможно установить, на что конкретно были потрачены деньги. Причина — фиктивные документы и т. п.