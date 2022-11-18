Торгово-промышленная палата Тегерана (ТТПП) предложила создать холдинг для экспорта продуктов в Россию, приобрести долю в портах Махачкалы или Волгограда и создать консорциум с Россией и Индией по добыче газа на Каспии, пишет РБК.

Эксперты ТТПП указали, что несмотря на значительный рост экспорта товаров в РФ в 2022-м, говорить о стратегическом экономическом партнерстве двух стран пока не приходится. Иранские аналитики полагают, что с учетом многолетнего нахождения страны под санкциями и напряженных отношений России с Западом на фоне российско-украинского конфликта необходимо искать «осторожный баланс» в совместных отношениях.

Дальнейшее развитие российско-иранской торговли будет зависеть от исхода войны в Украине, полагают в ТТПП, анализируя как позитивные, так и негативные для России сценарии. Параллельно эксперты тегеранской деловой ассоциации призывают выбрать оптимальную модель позиционирования Ирана в экономических отношениях с Россией. Эксперты предлагают на выбор четыре модели поведения Тегерана в отношениях с Москвой.

Первый сценарий — сохранять баланс между Западом и Россией. Второй — принять роль посредника в политических переговорах и развивать экономическое сотрудничество. Третий сценарий — оказывать финансовую поддержку, но отказаться от помощи РФ в военном конфликте с Украиной. И четвертый — «осторожно взаимодействовать» с Россией.

Учитывая обстоятельства, в которых уже много лет пребывает иранская экономика, и сценарии развития украинского конфликта, «если отношения между Ираном и Россией будут укрепляться, то Иран будет подвергаться санкциям в еще большей мере, чем раньше», предупреждают в ТТПП. Поэтому, утверждают авторы, Тегерану «жизненно необходимо занять балансирующий подход к отношениям России и Запада».

Предлагается, в частности, увеличение торговли с РФ до такого уровня, при котором Москва «не сможет игнорировать двустороннее сотрудничество». Еще один пункт, которым предлагают воспользоваться иранские аналитики, — заинтересованность России в доступе в теплые воды Индийского океана. А именно — к Персидскому и Оманскому заливам, которые являются международными путями для торговли.

В трехстороннее сотрудничество предлагается вовлечь Индию — в частности, путем возведения иранского порта Чабахар в Оманском заливе. Также страну хотят вовлечь в трехстороннее объединение (РФ, Индия и Иран) для добычи и перевалки газовых ресурсов Каспийского моря. Сам Тегеран при этом заинтересован в сотрудничестве с исламскими регионами России и в создании консорциумов из представителей местных МСП для поставок на рынок РФ.

Среди прочих идей тегеранских экспертов — развитие международного транспортного коридора «Север — Юг». По мнению экспертов ТТПП, железную дорогу между иранскими городами Решт и Астара нужно достроить как можно скорее. Ранее эксперты заявляли о том, что для финансирования этих проектов ключевую роль играют госбюджеты, но уместным здесь оказалось бы и применение государственно-частного партнерства. Другие предложения аналитиков касаются покупки иранцами долей в российских портах, но здесь все упирается в финансовые ресурсы.

Ранее стало известно, что страховые и перестраховочные компании Ирана создали консорциум для российского рынка. Объединение образовано при поддержке регулятора местного рынка Центральной страховой компании Ирана Bimeh Markazi, писал TRT на русском.