Обвиняемых во взрыве в Стамбуле доставили в тюрьму

Ахлам Албашир и 16 ее соучастников после медосмотра доставили в тюрьму Мармара. Ранее терористка созналась, что получила приказ заложить бомбу на улице Истикляль от боевика под кодовым именем «Гаджи». Также она рассказала, что присоединилась к экстремистской организации РПК в 2017 году. Всего по делу о теракте проходит около 50 человек. В результате взрыва бомбы в Стамбуле 13 ноября погибли 6 человек, еще 81 получили ранения. #trtнарусском #Турция #Стамбул #Истикляль #террористы #тюрьма #террор #трт #новости