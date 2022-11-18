ПОЛИТИКА
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Обвиняемых во взрыве в Стамбуле доставили в тюрьму
Ахлам Албашир и 16 ее соучастников после медосмотра доставили в тюрьму Мармара. Ранее терористка созналась, что получила приказ заложить бомбу на улице Истикляль от боевика под кодовым именем «Гаджи». Также она рассказала, что присоединилась к экстремистской организации РПК в 2017 году. Всего по делу о теракте проходит около 50 человек. В результате взрыва бомбы в Стамбуле 13 ноября погибли 6 человек, еще 81 получили ранения. #trtнарусском #Турция #Стамбул #Истикляль #террористы #тюрьма #террор #трт #новости
Обвиняемых во взрыве в Стамбуле доставили в тюрьму / Others
18 ноября 2022 г.
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