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Первый турецкий стелс-беспилотник готовят к испытаниям
Kızılelma — первый турецкий реактивный стелс-БПЛА Bayraktar успешно прошел рулевые и наземные испытания ходовой части в Стамбуле. Свой первый полет беспилотный истребитель совершит в начале 2023. Baykar планирует сделать Kızılelma совместимым со всеми отечественными и зарубежными боеприпасами, которые есть на вооружении ВВС Турции. #trtнарусском #Турция #Стамбул #Bayraktar #Kızlelma #Baykar #тест #БПЛА
Первый турецкий стелс-беспилотник готовят к испытаниям / Others
21 ноября 2022 г.
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