ВОЙНА В ГАЗЕ
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ООН обвинила Израиль в бесчеловечности
Нет никаких оправданий израильских действий в Газе, отметил верховный комиссар ООН по правам человека
ООН обвинила Израиль в бесчеловечности
Жители Газы на фоне разрушений / AFP
28 февраля 2025 г.

Израиль проявил беспрецедентное пренебрежение правами человека в ходе военного вторжения в Газу, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, представляя новый доклад в Женеве.

«Ничто не оправдывает ужасающий характер израильских действий, которые систематически нарушают международное право», — подчеркнул он, отметив, что Израиль продолжает блокировать поставки гуманитарных грузов в Газу.

Большая часть сектора лежит в руинах, а число погибших превысило 48 тыс. В секторе до сих пор не восстановлен водопровод, нет питьевой воды, Израиль не пропускает мобильные дома и палатки, а также строительную технику для восстановления Газы.

Тель-Авив отказался направить представителя на заседание Совета по правам человека ООН. Израиль при этом категорически отрицает обвинения в военных преступлениях, утверждая, что его удары якобы направлены исключительно против ХАМАС и минимизируют потери среди мирного населения.

Однако комиссар ООН с этим не согласился, подчеркнув, что многочисленные свидетельства, в том числе от международных правозащитных организаций, показывают, что Израиль намеренно бил по гражданским объектам, убивая женщин и детей.

«Масштаб разрушений в Газе колоссален — уничтожены дома, больницы, школы», — отметил Тюрк, добавив, что израильские ограничения привели к гуманитарной катастрофе.

ООН призвала к независимому расследованию нарушений всех сторон, но Тюрк выразил сомнения в способности израильской судебной системы обеспечить подлинную ответственность.

Палестинский представитель в ООН обвинил Израиль в военных преступлениях и геноциде, заявив, что Тель-Авив сознательно блокирует гуманитарную помощь.

Другие участники заседания, включая ЕС, поддержали призыв к расследованию израильских преступлений, осудив действия правительства Израиля. Страны арабского мира, также участвовавшие в заседании ООН, вновь потребовали немедленного прекращения войны и признания Палестины независимым государством.


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