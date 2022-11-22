ПОЛИТИКА
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Жителей Донбасса массово эвакуируют во Львов
Эвакуационный поезд во Львов отправляется из Покровска. Город находится практически на линии фронта в Донецкой области. По состоянию на 4 ноября, в нем оставалось более 50 тыс. человек. ВОЗ бьет тревогу, эта зима может стать «опасной для жизни» миллионов украинцев, так как половина энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена. #trtнарусском #Донбасс #Покровск #эвакуация #Львов #украина #трт #новости
покровск / Others
22 ноября 2022 г.
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