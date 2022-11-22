Жителей Донбасса массово эвакуируют во Львов

Эвакуационный поезд во Львов отправляется из Покровска. Город находится практически на линии фронта в Донецкой области. По состоянию на 4 ноября, в нем оставалось более 50 тыс. человек. ВОЗ бьет тревогу, эта зима может стать «опасной для жизни» миллионов украинцев, так как половина энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена. #trtнарусском #Донбасс #Покровск #эвакуация #Львов #украина #трт #новости