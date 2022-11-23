В середине 2023 года начнется строительство новых «умных сел» в Восточном Зангезуре, заявил специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев.

«В настоящее время идет проектирование других «умных сел» Зангиланского, Джабраильского, Губадлинского районов, концепт-дизайн некоторых сел уже готов, остальные — представлены. Строительство этих сел планируется начать либо в середине 2023 года, либо еще раньше», — сказал Гаджиев.

В Азербайджане 21 ноября состоялась международная конференция на тему «Умные села: инновационный подход к развитию сельской местности». Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал, что в Азербайджане касательно умных городов и сел выдвинута концепция Сингапура, Дубая. По словам министра, целью является обеспечить доступность для бизнеса.

«Компании, операторы, интеграторы, работающие в мире по проектам «умное село» и «умный город», выдвигают различные предложения азербайджанскому правительству, утверждая, что их решение одно из лучших. К сожалению, многие технические решения не учли модель социально-экономического развития Азербайджана, многие аспекты инфраструктурной и социальной жизни, существующей в Азербайджане», — добавил министр.

Также он сообщил, что Министерство цифрового развития и транспорта совместно со Всемирным банком работает над проектом создания регулирующего органа в Азербайджане, определения его рамок.

Кроме того, он отметил, что после закладки фундамента жилищного квартала города Зангилан завершаются проектирующие работы, строительство планируется начать в следующем году. Сейчас в Зангиланском районе имеется одно «умное село» — Агалы, куда уже начался процесс возвращения местного населения.

««Умное село», построенное в Агалы, может считаться азербайджанской моделью в мире. Такой подход неоднократно подчеркивался, признавался и озвучивался с престижных международных трибун представителями международных организаций, ознакомившихся с «умным селом»», — указал министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Он подчеркнул, что «умное село» — это не только населенный пункт и инфраструктура, но и в первую очередь образ жизни. В мае 2023 года в Зангиланском районе будет реализован еще более масштабный проект: планируется представить правительству Азербайджана генеральный план «умного города» Зангилан. «Проект охватывает внедрение Smart-технологий в секторы транспорта, пожарной безопасности, системы предупреждения о стихийных бедствиях, охраны правопорядка и в других государственных службах. Также будет создан интегрированный центр управления транспортной системой города Зангилан, с «умными» парковками, автобусными остановками и т.д.», — заявил руководитель проекта «умное село» Агалы Донхван Ли.

«Умное село» — это общая концепция по интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий для управления имуществом, включая, в частности, местные отделы информационных систем, школу, библиотеки, транспорт, больницу, правоохранительные органы, электростанции, системы водоснабжения и управления отходами. На основе этой совокупности информации эффективность расходов и качество жизни населения повышается по всему населенному пункту. В частности, реализация проекта «умное село» в Агалы осуществлялась по пяти компонентам. Это жилищный сектор, секторы производства, социальных услуг, «умного сельского хозяйства» и альтернативной энергии.