В Германии впервые после 2015 года увеличилось число нападений на приюты для беженцев. По данным Министерства внутренних дел ФРГ, за первые 3 квартала этого года было совершено 65 нападений, тогда как за весь 2021 год — 70, передает Der Spiegel.

Сейчас в стране ежедневно происходит не менее двух нападений на беженцев. Примерно каждый пятый случай — нападение на человека, кроме того, есть случаи повреждения имущества. В период с января по сентябрь 2022 года 711 человек подверглись нападению, будучи вне своего дома.

До конца года случаев может стать еще больше, считают в Министерстве. Большинство набегов было связано с порчей имущества, нанесением граффити и насильственными преступлениями. По данным следствия, их подавляющая часть имеет правоэкстремистскую подоплеку.

В сентябре в районе Грюнау в немецком городе Лейпциг неизвестные облили зажигательной смесью фасад дома, где проживают мигранты из Сирии, Афганистана, Грузии и с Украины, и подожгли ее. Схожие инциденты произошли в местных яслях, куда беженцы водят своих детей, а также в спортивном зале. В немецком МВД происходящее назвали «тревожным сигналом». В конце октября пожар почти полностью уничтожил жилье для беженцев из Украины в немецкой коммуне Грос-Штремкендорф в земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным полиции, пожар, вероятно, стал результатом поджога.

Как отмечал в середине ноября директор антидискриминационной группы Inssan Сулейман Демир, крайне правые группы Германии пытаются использовать внутренние кризисы для разжигания ненависти к меньшинствам. «Статистика определенно увеличилась, особенно в отношении женщин, которые носят хиджаб», — сказал Сулейман Демир, директор проекта Inssan, антидискриминационной группы.

«Мы также все чаще видим в нашем сообществе, что не только мужчины, но и женщины, подвергаются гораздо большему количеству физических атак, таких как плевки, и в последние годы это число значительно увеличилось», — продолжил он.

Демир предупредил, что крайне правые группы пытаются использовать продолжающийся экономический и энергетический кризисы в стране, чтобы посеять страх и ненависть к меньшинствам и мусульманам. «Легко изображать меньшинства как... козлов отпущения за политические или экономические проблемы, и крайне правые группы, естественно, используют этот метод, чтобы сказать, что эти меньшинства виноваты в крупном экономическом кризисе», — сказал он. — Поэтому я вижу связь между ростом правого экстремизма и экономической ситуацией».