23 ноября 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло на северо-западе Турции
Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в турецком Дюздже. Подземные толчки ощутили в Стамбуле, Болу, Сакарье, Анкаре, Бартыне, Коджаэли, Кютахье, Биледжике, Зонгулдаке, Бурсе и Измире. Пострадали 46 человек, погибших нет. Толчки произошли в 04:08. Сообщается о 101 афтершоке. #trtнарусском #Турция #Дюздже #землетрясение #трт #новости
Землетрясение магнитудой 5,9 баллов произошло на северо-западе Турции / Others
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