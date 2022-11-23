Террористы РПК/ОНС обстреляли ракетами север Сирии: 5 человек погибли

По меньшей мере 5 человек погибли и около десяти получили ранения в результате ракетного обстрела со стороны террористической организации РПК/ОНС по центру Аазаз на севере Сирии. Город граничит с районом Килис на юго-востоке Турции. Сообщается что обстрел велся с территории оккупированного террористами района Телль-Рифат, который они должны были покинуть в соответствии с соглашением, достигнутым между Турцией и Россией 22 октября 2019 года. #trtнарусском #Сирия #Аазаз #теракт #ракета #Турция #террористы #РПК #ОНС #трт #новости