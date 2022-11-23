ПОЛИТИКА
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Протесты в Армении накануне саммита ОДКБ
Накануне визита Президента России в Армению в Ереване прошли акции за выход страны из состава организации Договора коллективной безопасности. 23 ноября в Ереване проходит саммит ОДКБ. Одним из главных вопросов в ходе обсуждений станут совместные меры по оказанию помощи Армении, а также оснащение миротворческих сил современным оружием и военной техникой. Оппозиционная партия «Национально-демократический полюс» планирует провести протесты по всей стране. #trtнарусском #Армения #ОДКБ #протесты #трт #новости
Ереван / Others
23 ноября 2022 г.
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