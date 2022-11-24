Учитель русского языка и литературы Частной Московской международной школы в Анталье Ксения Паутова и преподаватель ИЗО и технологии Русской школы в Турции «Классика-М» (Аланья) Юлия Новикова вошли в число победителей Международного фестиваля творческих инициатив в сфере искусств, медиа и педагогических технологий, который завершился в Анталье. Фестиваль объединил выступления финалистов конкурсного этапа, а также открытые творческие мастер-классы и мастерские для гостей.

Международный фестиваль творческих инициатив в сфере искусств, медиа и педагогических технологий призван поддержать начинания в сфере русского языка и культуры и стать новой площадкой для взаимодействия авторов образовательных и культурных проектов на русском языке в зарубежных странах.

На фестиваль было подано более 400 заявок более чем из 30 стран, максимальное количество — из Казахстана, Беларуси, Турции, Монголии, Молдовы, Армении, Кыргызстана Таджикистана.

По итогам конкурса 30 авторов представили свои проекты в финале фестиваля. Среди них экспертное жюри определило 15 победителей в трех номинациях: культура и искусство, образовательные медиа, педагогические технологии.

Проекты Ксении Паутовой (««Турецкий огурец» — внеаудиторные занятия как способ повышения мотивации к изучению русского языка и культуры») и Юлии Новиковой («Международный конкурс детской иллюстрации как средство мотивации детей к чтению классической детской литературы на русском языке») завоевали гран-при фестиваля наряду с работами финалистов из Беларуси, Казахстана и Египта.

Директор средней школы в селе Таш-Башат Кыргызстана Анаргул Джолдубаева стала победителем в номинации «Педагогические технологии». Как сообщила пресс-служба министерства образования и науки Кыргызстана, Анаргул Джолдубаева предложила сценарий урока русской литературы по басне Крылова «Чиж и голубь» и вошла в число 30 финалистов. В итоге она была отобрана в десятку призеров.

«У творчества множество проявлений, поэтому и номинаций у фестиваля несколько, а круг участников, поддерживающих русский язык — обширен. Мы получили огромное количество заявок от педагогов и учащихся зарубежных вузов и школ, образовательных центров, НКО и СМИ, — отметили в оргкомитете фестиваля. — Мы надеемся, что фестиваль получит продолжение и станет новым международным пространством для творчества».

Фестиваль собрал учителей и учащихся русских школ за границей, студентов, журналистов, специалистов центров науки и культуры. Они представили творческие проекты, направленные на презентацию русского языка и культуры за рубежом. В рамках финала тридцать участников рассказали о своих проектах (некоторые в онлайн-формате), а также выполнили задания и получили новые знания на мастер-классах, лекциях и в творческих мастерских. Кроме того, состоялся обмен практиками по поддержке русского языка. Все инициативы финалистов будут включены в фестивальный сборник.

Мероприятие было организовано АНО ДПО «Шаг» при грантовой поддержке Министерства просвещения РФ на площадке Московской международной школы в Анталье.