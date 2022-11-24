Размер поддержки, оказанной Министерством культуры и туризма Турции проектам в сфере киноиндустрии в 2022 году, достиг 92 млн 198 тыс. турецких лир. При этом на последнем заседании ведомства принято решение о выделении поддержки еще 32 кинопроектам на сумму в 17 млн 340 тыс. турецких лир, передает Anadolu.

Таким образом, общий объем поддержки, оказанной турецким ведомством в 2022 году в рамках реализации 293 проектов, составил 92 млн 198 тыс. турецких лир.

Решения о выделении средств принимаются специальным советом из восьми человек.

Ранее министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявлял, что в Баку хотели бы перенять опыт Турции в сфере киноиндустрии, стороны уже запланированы совместное производство фильмов: «Турция за короткий срок добилась большого прогресса в сфере кино. Не отстают от турецких и наши режиссеры. Планируются совместная деятельность и обмен опытом. Пока не могу раскрыть конкретные проекты, обсуждения продолжаются. Трансляция наших совместно снятых фильмов будет возможна и на Netflix», — сказал Керимов.

В прошлом году продукция гиганта потокового онлайн-вещания Netflix принесла экономике Турции около 583 млн турецких лир. Тогда, как отмечали в Daily Sabah, проведенное независимой международной консалтинговой фирмой исследование определило влияние турецкой продукции Netflix на национальную экономику, ее вклад в турецкую культуру и в создание новых рабочих мест в творческой индустрии страны.

В исследовании был охвачен период с 2018 года, когда на экраны вышел «Защитник» («Hakan: Muhafız»), первый оригинальный турецкий сериал Netflix. С 2018 года было выпущено более 10 турецких проектов, а Netflix создал более 1700 рабочих мест для актеров и съемочных групп в этих картинах. Кроме того, было создано более 1600 рабочих мест для актеров и съемочных групп, работавших над проектами, которые находятся в стадии постпродакшена и выйдут на платформе в 2021 и 2022 годах.

С более широкой культурной точки зрения инвестиции Netflix в турецкие проекты приносят пользу креативной экономике страны как за счет увеличения продаж книг, которые стали базой для тех или иных картин, так и за счет увеличения числа посетителей мест, засветившихся в контенте Netflix. «Защитник», например, внес значительный вклад в рост популярности романа Ипек Гёкдель «Каракалем, или Странная история молодого человека» («Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi»), на котором основан сериал.

Сервис Goodreads, который позволяет осуществлять поиск в своей базе данных книг, цитат и отзывов, выявил резкое увеличение числа отзывов на книгу с момента выхода в эфир первого сезона сериала. Более трети рецензий на книги, размещенных на веб-сайте Goodreads в 2018 году, были опубликованы в течение двух недель после выхода картин Netflix.

Многие знаковые места в Стамбуле, такие как площадь Султанахмет, мечеть Айя-София, Гранд Базар и мавзолей Мимара Синана, представленные в картинах Netflix, продолжают привлекать внимание аудитории по всему миру. Кроме известных по всему миру стамбульских локаций, в произведенной в Турции продукции Netflix также фигурируют: Айвалык (ил Балыкесир), провинция Газиантеп, Бодрум, Бозджаада, провинция Бурса, Измир, провинция Шанлыурфа и Гебекли-Тепе.

Опрос, проведенный Istanbul Economic Research в 2020 году, показал, что зрители «Защитника» с большей вероятностью поедут в Турцию, чем те, кто не смотрел сериал.